3月14日、中山競馬場で行われた桜花賞トライアル・アネモネステークス（L・芝1600m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ディアダイヤモンドが3馬身差の完勝。鮮やかな抜け出しで、桜花賞への優先出走権を獲得した。1着ディアダイヤモンド津村明秀騎手「スタートも良かったです。気性も良い子なので思い通りのポジションでレースを進める事が出来ました。最後まで良い手応えでしっかり脚を使ってくれて突き放してくれましたね」レー