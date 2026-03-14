西武は14日、ベルーナドームで開催する7月22日〜23日の日本ハム戦と、7月24日〜26日のソフトバンク戦の5試合を、ファッションブランドVARZARとコラボレーションした「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催すると発表した。3月14日に行われた史上最大級のファッションフェスタ「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」で、大人気アイドルグループCUTIE STREETに「VARZAR×LIO