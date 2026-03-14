女子プロレス「マリーゴールド」のツインスター王座戦（１４日、東京・後楽園ホール）は王座を保持する極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ＆松井珠紗が、挑戦者の青野未来＆天麗皇希を破り、最多防衛記録を塗り替えた。ＣＨＩＡＫＩは２月２３日の後楽園大会で同ワールド王者の青野に挑戦したが、敗れて試合後にハサミとバリカンで自身の髪を切り落とした。雪辱に燃えるＤＲは、Ｖ５戦に青野を指