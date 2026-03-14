3月14日、中京競馬場で行われた第3R・3歳未勝利（ダ1900m）で、アドマイヤマーズ産駒のアビラーシャが内から抜け出して快勝。セレクトセール出身の良血馬が待望の初勝利を飾った。1着アビラーシャ浜中俊騎手「いいポジションが取れました。楽なペースで追走出来ましたし、キックバックも平気でした。成長とともに良くなってくる馬だと思います」レース結果、詳細は下記のとおり。3月14日、中京競馬場で行われた3R・3歳未勝