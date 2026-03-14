3月14日、中山競馬場で行われた第9R・房総特別（芝2000m）で、ロートホルン（三浦皇成騎手（8位入線））の調教師から、最後の直線コースにおけるノビリシマビジョン（戸崎圭太騎手（4位入線））の進路の取り方（十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたこと）について、降着の裁決を求める申し立てがあった。開催4日間の騎乗停止しかし、着順を変更する事象とは認められなかったため、到達順位通り確定。この件について、戸崎