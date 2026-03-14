3月14日、阪神競馬場で行われた第1Rでシャンデヴィーニュ（西村淳也騎手）が1着となり、同馬を管理する柴田卓調教師（栗東）がJRA初勝利を挙げた。「全ての方々に感謝」柴田調教師にとって記念すべき初勝利となったレース後、「まだ実績のない私に預けていただいたオーナーさん、秋山調教師をはじめ、今までこの馬に関わってくださった全ての方々に感謝しています」と周囲への感謝を述べた。続けて「自分は最後の最後にバト