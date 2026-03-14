【モデルプレス＝2026/03/14】EXILE B HAPPYが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】新体制LDHグループ“豪華ゲスト”参加熱狂ライブの様子◆EXILE B HAPPY、3曲披露で会場沸かすリーダーのEXILE TETSUYAを筆頭に、ヴォーカルの吉野北人（THE RAMPAGE）、中島颯太（FANTASTICS）、パフォーマーの小森隼（GENERATIONS）、浦川翔平