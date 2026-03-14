【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の日向亘が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】21歳ライダー俳優「着こなせるのすごい」おしゃれなコーデ◆日向亘、レイヤードスタイル披露迷彩柄のパーカー姿で登場した日向。ホワイトとライトブルーのインナーをレイヤードさせたおしゃれな着こなしを披露した。ネット上では「イケメン」「着