【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の樋口幸平が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】25歳イケメン俳優、ホワイトコーデにファン悶絶◆樋口幸平、ホワイトコーデにファン悶絶ホワイトのジャケットにパンツのコーディネートで登場した樋口。中のシャツは淡いイエローで遊び心をプラスした装いに、ファンからは「王子様すぎ」「目の