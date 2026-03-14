アナウンサーのキム・ジュハが、引退後に叶えたいことを公開し、率直な語りを披露した。去る3月13日、YouTubeチャンネル「オ・ウニョンのバケットリスト」には、キム・ジュハが出演し、精神科医のオ・ウニョンとともに、人生設計とバケットリストについて語る姿が公開された。【写真】アンダーウェアつけずに生放送の韓国女子アナこの日、オ・ウニョンはキム・ジュハに「定年退職後は何をしたいか」と尋ねた。キム・ジュハは「テレ