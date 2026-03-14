見たことあるけど、読めない…！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「脆弱」という漢字を見たことはありますか？4音で構成される言葉ですが、特に「脆」の読み方に苦戦しそうです。いったい、「脆弱」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールして