侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が出場する全試合を２０２２年から生観戦しているモノマネ芸人・ミニタニ（４９）が１４日（現地時間１３日）、ＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦に臨む侍ジャパンにエールを送った。前回２３年ＷＢＣの日本優勝も、大谷らが所属するドジャースの昨季ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇も現地で目撃。侍ジャパンに吉兆をもたらす使者として、決戦の地・米マイアミに乗り込む。（堀北禎仁）