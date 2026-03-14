ブラジルの有力紙「オ・エスタード・デ・サンパウロ」電子版が、１３日から「ネイマールはＷ杯に招集するべきか」という読者アンケートを始めた。１４日朝の時点で約３０００人が回答。５９％が「出場すべきではない」、４１％が「出場すべき」としている。ネイマールは近年、故障による欠場が多く、今年１月末に開幕したブラジルリーグでは５試合中１試合に出場しただけ。それでも、２得点を記録している。