女優の森七菜（24）が14日、自身のインスタグラムを更新し、13日に出席した第49回日本アカデミー賞の授賞式でのショットを公開した。映画「国宝」で優秀助演女優賞を受賞したことに「ご褒美、のようなものなんでしょうか」と喜びをつづり、映画にふさわしい着物姿で笑顔のショットを投稿。「たまには腐りながら、驕らず変わらず、やっていきましょう」と続け、「素敵な景色を見せてくれた皆さんに感謝しています。ありがとうご