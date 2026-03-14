◇オープン戦ヤクルト―オリックス（2026年3月14日神宮）昨季限りで現役引退したヤクルト川端慎吾2軍打撃コーチ（38）が引退試合に出場。試合後には引退セレモニーが行われた。サプライズでFUNKYMONKEYBABYSが登場。川端コーチの現役時代の登場曲だった「悲しみなんて笑い飛ばせ」を披露した。川端コーチも踊りながらグラウンドを跳ね回って盛り上がった。先だって行われたセレモニーではメッセージの中では、右