「SixTONES」の田中樹（30）が14日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。「終わったな」と思った時を明かした。田中は2008年、中学生になると同時に事務所入所。ジュニアとして活動し、2012年日本テレビ系ドラマ「私立バカレア高校」に、後に「SixTONES」を結成する仲間と出演した。この6人は「バカレア組」と呼ばれ、ライブを行ったりしたことで、パーソナリティのお笑いコンビ「麒麟」の