＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】ベテラン実況も驚愕の珍しい結末ベテランの関脇力士が、持ち前の馬力を生かし相手力士を一気に土俵際へ。しかしその直後、予期せぬ事態が発生。背後にいた行司と激突。その拍子に行司が土俵下へ弾き飛ばされる不測の事態に、実況が「行司に助けられた」と思わず絶叫。館内が騒然とする中での劇的な幕切れに「行司吹っ飛んだ」「珍しいものみた」と驚愕のコメ