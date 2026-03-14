元乃木坂46で俳優の山下美月が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。洗練されたジャケットスタイルを披露し、その圧倒的な美ぼうで会場を圧倒した。【全身ショット】素敵！シンプルなパンツコーデで登場した山下美月山下は、シャツにダークトーンのジャケットをレイヤードし、グレーのボトムスを合わせた落ち着いた着こなしで登場。ラ