「SixTONES」の田中樹（30）が14日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、ジュニア時代に影響を受けたのは「KAT-TUN」と明かした。田中はその理由を「当時はやっぱりカリスマ性。ちょっとギャル男が流行っていた時代なので、全員マネしていましたね。だから、誰々の髪形にしたくて、メークさんに聞いて、メモに書いてその紙を持って美容院に行くとか」と語った。また、ファッションも「KAT