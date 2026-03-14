俳優でファッションモデルの梶原叶渚が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。美脚あらわな姿に「こんな細い脚見たことない」などと驚きの声が寄せられた。【画像】細い美脚あらわな梶原叶渚（全身姿も）「yutori STAGE」の「HTH」ブロックに登場した叶渚は髪の毛をアップにまとめ、明るい表情を浮かべながら