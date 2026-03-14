「SixTONES」の田中樹（30）が14日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。いまだに事務所に入るきっかけとなったオーディションの「合格」をもらっていないと明かした。田中は中学生になると同時に事務所入所したが、「本当に興味がなかったんです。中学校に入った瞬間野球部に入ったんですけど、4月20日がオーディションだったんです。興味がない中、“オーディション応募したから”って母親