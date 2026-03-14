結婚願望について考えたことはありますか。最新の調査では、未婚者の36.8％が「結婚したい」と回答し、その理由は男女ともに「好きな人と暮らしたい」でした。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」5年間の婚活で結果が出ない女性に放ったド直球発言この調査は、明治安田総合研究所が、18歳〜54歳の男女8872人を対象に2025年12月に実施したものです。まず、未婚者に対し「交際に至った場合は結婚を考えますか？」と聞いたと