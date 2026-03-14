『JJ』（光文社）による音楽とファッション＆トークイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」が4月18日（土）・19日（日）の2日間ぴあアリーナMMにて開催される。 【画像】『JJ』による音楽とファッション＆トークイベントが開催 4月18日（土）に実施される、映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』スペシャルコラボステージに、映画出演俳優から水上恒司、福士蒼汰、オム・ギジュン、ヒコロヒー、長