岡山市内の路上などで、通行中の女性にわいせつな行為をした罪に問われていた男の裁判が、岡山地裁で行われました。 【写真を見る】通行中の女性をナンパしわいせつ行為をした罪「自己の性欲の赴くまま執拗にわいせつ行為を続けた悪質な犯行態様」下された判決は【元小学校職員不同意わいせつ事件・後編】 不同意わいせつの罪に問われていたのは、岡山市立の小学校・元用務員の男（33）です。起訴状などによりますと男は、2025