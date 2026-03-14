大滝瓶太による初のSF作品集『花ざかりの方程式』（河出書房新社）が3月12日（木）に発売された。 【画像】大滝瓶太による初のSF作品集『花ざかりの方程式』 はじめから わたしたちは みんなここにいる。空から降り注ぐ未来を撃ち落とす天文台から放たれた過去、無名数学者が発表したカフカの『変身』をめぐる異常論文、全宇宙の可能性を統合する究極理論と東京オリンピックテロ事件、方程式の末端に咲く花を発見した博士と