岡山市内の路上などで、通行中の女性にわいせつな行為をした罪に問われていた男の裁判が、岡山地裁で行われました。 【写真を見る】通行中の女性に「お姉さんかわいいね」などとナンパ付近のビルに連れ込んでわいせつ行為「とても異常なことをしてしまった」【元小学校職員不同意わいせつ事件・前編】 不同意わいせつの罪に問われていたのは、岡山市立の小学校・元用務員の男（33）です。起訴状などによりますと男は、2025年