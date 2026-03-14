男の子はやんちゃで、女の子はおとなしい。年配の方のなかには、そんなステレオタイプのイメージをいまだに抱いている人もいるかもしれません。しかし、当然ながら子どもの個性は性別で決まるわけではありません。自由奔放な男の子たちに、女の子ママは呆れているのでは？ママスタコミュニティに、男の子と女の子それぞれのイメージにまつわるトピックがありました。投稿者さんは男の子のママ。息子さんを育てるなかで、とくに園児