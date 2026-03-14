県をまたいだビジネス機会を創出しようと、地元の金融機関などが連携した「ご当地フェア」が2026年3月14日、静岡市で開かれました。 【動画】静岡と新潟の金融機関が連携 「ご当地フェア」 日本海側の新潟の海産品を静岡で販売＝静岡市葵区 色鮮やかな「ズワイガニ」や、漁獲量が少なく高級魚とされる「ノドグロ」。 3月14日、静岡市葵区で開かれたのは「新潟フェア」です。 静岡県の清水銀行と新潟県の第四北越銀行などが「越