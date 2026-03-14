静岡県西部を走るローカル線・天竜浜名湖鉄道（天浜線）に新しい車両が導入され、2026年3月14日から運行が始まりました。 【動画】天竜浜名湖鉄道に25年ぶり新型車両 「THG100形」 3月14日から運行開始＝浜松市天竜区 こちらが天浜線では、25年ぶりとなる新車両「THG（ティー・エイチ・ジー）100形（けい）」です。 車両に積んだエンジンで発電し、その電力を使ってモーターを回して走る「電気式