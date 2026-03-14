多くの参拝客が訪れる静岡市駿河区の久能山東照宮で、境内の景観を守ろうと市民が保全活動に取り組みました。 【動画】久能山東照宮で景観保全活動 境内に敷き詰められる石を市民ら運ぶ＝静岡市駿河区 ネッツトヨタ静岡が開催した久能山東照宮の景観保全活動は、地域の宝を守る体験を通し、静岡への愛着を深めてもらおうと初めて企画されました。 多くの参拝客が歩く境内では、敷き詰められている石が蹴られて飛び散るなどし、