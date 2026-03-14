賃上げや格差の是正に取り組む連合新潟は、春闘を前に新潟労働局を訪問。持続可能な賃上げに向けた環境整備や労働条件改善に向けた行政としての支援を要請した。 ■連合新潟が“行政側の支援”要望「人への投資重要に」 3月9日、連合新潟の小林俊夫会長が新潟労働局に手渡したのは、今年の春闘に関する要請書だ。この中で連合新潟は「人手不足の一層の深刻化が懸念されるため、人への投資が重要になる」と指摘。新潟労働局に対