お笑い芸人・ケンドーコバヤシが、あす15日放送の読売テレビ読売テレビ『もんくもん』“春のもんく祭り！”後半戦（後4：00〜5：30※関西ローカル）に出演する。【場面カット】メッセ黒田、“5000年以上前から続く眼球エステ”を体験なるみ、メッセンジャー・黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれる日ごろのうっぷんをゲストとともに言いたい放題ぶちまけるトークバラエティー。今回のゲストは、ケンコバ、矢口真里、ウエス