「SixTONES」の田中樹（30）が14日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。“キラキラ”していた事務所の同期を明かした。田中は2008年、中学生になると同時に事務所入所したが、同じオーディションを受けていて、同時期に事務所に入ったのが「timelesz」の菊池風磨と歌手で俳優の中島健人だった。「まったく同じオーディションで入って。なんとなく近い位置関係で、一緒にライブ会場まで電車で