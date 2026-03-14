原子力発電に伴ういわゆる「核のごみ」の最終処分地の選定をめぐり、国が東京・小笠原村に申し入れた南鳥島の「文献調査」について、きょう（14日）、初めて小笠原村の父島で住民説明会が行われました。「文献調査」は、高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定に向けて地域の地質図や論文などを調査するもので、今月3日、国は小笠原村に対して南鳥島の調査を申し入れています。国と村などはきょう午後、父島で初めての住民説明会