今、福島県では原発事故の除染作業で生じた大量の土が保管されています。土を処分しない限り福島の本当の復興はない、その思いで活動を始めた大学生がいます。◇福島第一原発から7キロ離れた場所にある請戸小学校。かつてこの場所は避難指示区域で、立ち入りができませんでしたが、今は震災遺構になっています。そこへ到着した大型バス。「福島の復興をめぐるツアー」が行われ、およそ180人が参加しました。弘前大学2年生の&