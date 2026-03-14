【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月から自身初となるライブツアーを開催するシンガーソングライターXAI（読み：サイ）が、新曲「春風」をリリースした。本楽曲は、XAIの神秘的な歌声とピアノの音に風が吹き込むようなサウンドがマッチした、疾走感のある一曲に仕上がった。作曲・編曲には、前作『その瞳で』に続き4度目のタッグとなるGLIM SPANKYの亀本寛貴を迎えている。冬から春へ季節が移り変わるように、人は変