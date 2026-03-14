【その他の画像・動画等を元記事で観る】エキゾチックロックバンド“NEE”が、新曲「正気の沙汰」を4月1日（水）に配信リリースすることが決定した。さらに本楽曲が4月2日(木)25:00よりオンエアとなるTVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』のOPテーマに起用されることも決定した。昨年10月に新体制初となるフルアルバム「再生可能」をリリースし、全国１2ヵ所に及ぶツアーを完遂。スリーピースバンドだ