【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分〜TBS系28局にて全国同時放送予定のTVアニメ『氷の城壁』の第2弾PVが公開。同PVでは、OPテーマを歌うNovelbright「透明」の一部楽曲が解禁となった。TVアニメ『氷の城壁』は、LINEマンガ累計閲覧数1.6億回突破（2025年8月末時点）、コミックスの累計発行部数200万部（電子版含む2025年12月末時点・集英社ジャンプ コミックス刊）の、阿賀沢紅茶先生に