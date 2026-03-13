【その他の画像・動画等を元記事で観る】“音楽で世界を救うアーティストヒーロー”SI-VISの活躍を描いた現在放送中のTVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』。物語もいよいよクライマックスというなかで、本作の魅力である魅力的なキャラクターたちが織りなす重厚なストーリー、そして音楽について改めて振り返っていくスペシャルインタビューをお届けする。今回は地球に迫る脅威に音楽と共に立ち向かうSI-VISチームからJUNE役