【モデルプレス＝2026/03/14】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女でモデルの梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】カジサック、美人娘と「TGC」ランウェイ◆梶原叶渚、美脚際立つショーパンコーデレッドのトレーナーとショートパンツを着こなして登場した梶原。お団子ヘアにメガネを合わせた。ネッ