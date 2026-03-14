【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】米澤りあ、アレンジヘアが可愛すぎ◆米澤りあ、アレンジヘアが可愛すぎ2月にばっさりとボブヘアにイメージチェンジをしていたことが話題