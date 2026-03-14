声優・アーティストも「Wazze！かごちなフェス」 アニメなどの声優・アーティストのトークやライブを鹿児島の食とともに楽しむイベントが14日、鹿児島市で開かれました。 鹿児島市で開かれた「Wazze！かごちなフェス」。アニメなどの声優・アーティストのトークやライブを楽しむイベントで、MBCが初めて開催しました。 14日は県内外からファンらおよそ600人が集まりました。声優・赤崎千夏さんや