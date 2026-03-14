（c）SANKEI ＜2026年3月14日（日本時間15日）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 準々決勝 侍ジャパン 対 ベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞ 連覇に向けてあと3戦...負けたら敗退の決勝トーナメントに駒を進めた侍ジャパン。準々決勝はプールD2位のベネズエラとの対戦となった。 WBCでは初顔合わせとなる両国だが、プレミア12では侍ジャパンが3戦全勝するなど、通算対戦成績では侍ジャパンの8勝0敗。 最近