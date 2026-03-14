２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんがカモと触れ合う姿にファンがくぎ付けだ。高木さんのマネジャーが運営するインスタグラムが１４日に更新され、「カモとナナ」という一言とともに、高木さんとカモの親子の“３ショット”をアップ。土手で高木さんがしゃがみ込み、２匹のカモに温かい視線を向けている様子を披露した。この投稿には「可愛い共演かもですね！！」「何かドラマチックな出会い」「菜那ちゃ