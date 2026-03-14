◆オープン戦ヤクルト４―０オリックス（１４日・神宮）オリックス・横山聖哉内野手（２０）に、大ブレイクの予感だ。３―０の７回先頭、カウント１―１から２度の最優秀中継ぎ賞を誇るヤクルト・清水のスライダーを捉えた当たりは、ライナーで右翼席中段へ。「集中して打席に入れた。いいポイントで打つことができました」と、途中出場でのオープン戦１号に充実感をにじませた。２試合で無安打に終わった２５年を経て、オフ