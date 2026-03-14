◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節東京Ｖ１―０浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）浦和は今季初の無得点で東京Ｖに０―１と敗れて３敗目を喫し、順位も２位から５位に後退した。前半１４分に東京ＶのＦＷ染野にゴールを許し、今季初めて先制点を奪われる展開に。後半開始からＦＷオナイウ阿道を投入し、以降は元日本代表ＭＦ中島、ＦＷキーセテリンら攻撃的なカードを投入したが、最後までゴールをこじ開けることはできなかっ