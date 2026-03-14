春はキャベツがおいしい季節。サラダや揚げ物の添え物など、千切りキャベツが活躍する機会も増えそう。でも、春のキャベツは旬で柔らかいはずなのに、家で千切りキャベツを作るとゴワゴワと固い…という経験をしたことがありませんか？でも、ちょっとしたコツで、お店みたいな「ふんわりおいしい千切りキャベツ」ができるんです。今回は、同じ悩みを抱えた人たちが、試行錯誤の末、編み出した方法を紹介します！ 角をせめていくス