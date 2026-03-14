◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝を飾った。０―０で迎えた後半３４分にＦＷレオセアラが決勝点を奪った。＊＊＊鹿島の鬼木達監督は「本当に気持ちのこもったゲーム。苦しい時間でチームが１つとなり、やるべきことをやり続けた結果、チャンスで決めきる意識も現れていた」と勝利を誇った。相手ＧＫの好セーブもあ