【ワシントン、イスタンブール共同】ヘグセス米国防長官は13日の記者会見で、米国とイスラエルがこれまでに攻撃したイランの標的は1万5千以上に上ると明らかにした。弾道ミサイルの製造拠点などを無力化したとし「イランの全ての防衛関連企業は近く破壊される」と述べた。負傷したとされるイランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師について「恐らく外見にも損傷を負っている」と主張。12日にモジタバ師が徹底抗戦する姿勢を示