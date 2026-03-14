ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、準々決勝でドミニカ共和国に０−10のコールド負け。悔しい結果に終わったが、女子サッカーでは堂々のベスト４進出を果たした。韓国女子は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でウズベキスタン女子と対戦。開始９分にソン・ファヨン、20分にコ・ユジン、57分にパク・スジョン、72分にチ・ソユン、85分にイ・ウニョン、90＋３分にチャン・